Val nekt winstkansen van Campenaerts in proloog

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) had zich vast veel meer voorgesteld van de proloog van de Ronde van Romandië (Zwi/WorldTour). Hij zal na een valpartij in de achterste regionen van de uitslag plaatsnemen. Campenaerts, die vandaag reeds als zesde aan de start kwam in Neuchâtel, raakte de stoeprand bij het uitkomen van één van de vele bochten op het technische parcours en schoof zo weg. Hij kon wel zijn weg verderzetten en finishte na de 3,8 kilometer uiteindelijk ontgoocheld met een tijd van 6:09.

Met die chrono zal de regerende Europese kampioen in het tijdrijden en de kersverse werelduurrecordhouder geen aanspraak kunnen maken op winst of een ereplaats. In de afsluitende tijdrit over 16,8 kilometer in Genève krijgt hij zondag wel nog een nieuwe kans op tijdritwinst in deze Ronde van Romandië.







bron: Belga