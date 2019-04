Rod Rosenstein kondigt vertrek aan op ministerie van Justitie

De nummer twee van het VS-ministerie van Justitie, Rod Rosenstein, die bijna twee jaar lang het delicate Rusland-onderzoek superviseerde, zal op 11 mei opstappen. Dat kondigde hij maandag aan. Zijn vertrek, dat al langer werd verwacht, komt er nu het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller beëindigd is. Mueller vond geen bewijzen van collusie tussen Moskou en het campagneteam van president Donald Trump in 2016.

“Onze verkiezingen zijn veiliger en onze burgers zijn beter op de hoogte van de geheime inspanningen van buitenlandse mogendheden om onze verkiezingen te beïnvloeden”, schrijft Rosenstein in een brief aan Trump. Hij bedankt de president voor de “hoffelijkheid en humor” waar hij getuige van was.

Desondanks heeft het er al een paar keer sterk op geleken dat Trump Rosenstein de laan zou uitsturen. Rosenstein zelf vertrouwde aan personen uit zijn omgeving toe dat hij zich aan zijn ontslag verwachtte.

Rosenstein kwam in het oog van de storm te liggen enkele dagen nadat hij was lid geworden van de regering. Op 26 april 2017 trad hij in functie. Twee weken later kreeg hij opdracht om een nota op te stellen die Donald Trump gebruikte om toenmalig FBI-baas James Comey te ontslaan.

Een paar dagen later maakte Rosenstein een omgekeerd manoeuvre. Door Robert Mueller te benoemen, bekrachtigde hij de onafhankelijkheid van justitie. Toen toenmalig justitieminister Jeff Sessions zichzelf wraakte in het Rusland-onderzoek, werd het onderzoek de verantwoordelijkheid van Rosenstein. Van dan af werd die geconfronteerd met de banbliksems van Trump, die het onderzoek niet genegen was.

