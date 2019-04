PS legt zich niet neer bij advies EU-Hof over CETA

De Franstalige socialisten leggen zich niet neer bij het advies van het Europees Hof van Justitie over het Europees-Canadees handelsverdrag (CETA). “Wij blijven ons verzetten tegen elke vorm van geschillenbeslechting”, zegt voormalig Waals minister-president en Europees lijsttrekker Paul Magnette. Magnette voerde in 2016 het Waalse (en Brusselse) verzet tegen CETA aan. Pas nadat aan het verdrag een ‘interpretatieve verklaring’ was toegevoegd en ons land had beslist om het Europees Hof om een advies te vragen over de verenigbaarheid van het mechanisme voor investeringsbescherming dat in CETA opgenomen is met het Unierecht, kon het verdrag worden ondertekend.

De rechters in Luxemburg legden uit dat het vooropgestelde ‘stelsel van investeringsgerechten’ (Investment Court System, ICS) helemaal legaal is, maar Magnette en de PS zien dat anders. “Ik respecteer het advies van het Hof, ook al deel ik het niet en had ik gewild dat het Hof het mechanisme verwierp”, reageert de burgemeester van Charleroi.







Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) reageerde op het advies al dat “de laatste juridische bezwaren verworpen zijn”, maar Magnette ziet dat anders. Als de PS na de verkiezingen deel uitmaakt van een meerderheid, zal het zich tegen elke vorm van geschillenbeslechting blijven verzetten, zegt hij. Zijn fundamentele probleem? Een arbitragemechanisme zoals dat in CETA opgenomen is, is volgens Magnette enkel toegankelijk voor bedrijven, wat de belangen van openbare besturen en burgers dreigt te ondermijnen.

CETA trad in september 2017 voorlopig in werking. Om het verdrag volledig toe te passen, is de ratificatie door alle EU-lidstaten nodig, volgens de plaatselijk geldende grondwettelijke voorschriften. In België betekent dat dat de meeste deelstaatparlementen het licht nog op groen moeten zetten, enkel het Vlaamse en het federale parlement deden dat al.

Magnette verduidelijkt dat het CETA-verdrag een ‘gemengd verdrag’ is en dat behalve de Europese Unie ook de lidstaten zelf de tekst moeten goedkeuren. “Als een gelijkaardig verdrag met dezelfde bepalingen in de toekomst in het Waals parlement wordt ingediend, zal het dat nog steeds kunnen blokkeren”, besluit de Europese lijsttrekker van de PS.

bron: Belga