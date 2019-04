President Macron wil hard optreden tegen relschoppers op 1 mei

De Franse president Emmanuel Macron heeft met het oog op mogelijke gewelddaden en rellen op de eerste mei gevraagd “dat er hard wordt opgetreden tegen relschoppers” die er volgens hem alleen op uit zijn om chaos te stichten en geweld te plegen,zo heeft de regeringswoordvoerster Sibeth Ndiaye vandaag na een regeringsbijeenkomst gezegd.

De politie van de Franse hoofdstad is bedacht op onlusten op de Dag van de Arbeid. Politiecommandant Didier Lallement heeft manifestaties op bepaalde plaatsen van Parijs verboden, zoals op de Champs-Elysées. Op die boulevard is het bij gele hesjes-protesten al vaker tot geweld gekomen. Restaurants en winkels moeten ook dicht blijven op dat parcours.

Meer dan 7.400 politiemensen zullen morgen in het getouw zijn, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Er worden tussen de 1.000 en 2.000 “radicale activisten” verwacht in Parijs. Daar kunnen ook buitenlanders bij zijn. “Maar de eerste mei is de dag van de Arbeid niet de dag van het geweld”, zei Castaner.







Op die dag zijn er traditioneel ook manifestaties van de vakbonden. Ook die hebben de voorbije jaren tot geweld geleid. En, last but not least, ook de gele hesjes roepen deze eerste mei uit tot een nieuwe ‘strijddag’.

Bron: Belga