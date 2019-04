Oostende mikt volgend seizoen op linkerkolom

KV Oostende mikt volgend seizoen op een plaats in de linkerkolom, en als het even kan strijdt de kustploeg dan ook mee voor Play-off I. Dat heeft voorzitter Frank Dierckens vandaag aangekondigd, daags na het afscheid van sportief directeur Hugo Broos. Een sportief jaar zoals Charleroi of Sint-Truiden dit seizoen speelt. Dat is de ambitie van Dierckens. “We moeten de linkerkolom kunnen halen en misschien kunnen meedoen voor Play-off I”, klinkt het.

Dat zal gebeuren zonder Hugo Broos. KV Oostende en Broos maakten gisteren bekend een punt te zetten achter hun samenwerking. Broos paste niet in het nieuw systeem dat de Oostendenaars voor ogen hebben, zo klinkt het. “Er moest een en ander veranderen aan onze sportieve structuur”, argumenteert de voorzitter. “Ik ga werken met korte en directe lijnen. Zodat je snel kunt ingrijpen bij een eventuele ontsporing”, aldus Dierckens.







In de plaats van Broos komt een technisch-sportief comité , onder leiding van de voorzitter, die de knopen zal doorhakken. Daarin zal alvast plaats zijn voor de nieuwe trainer. Er is een lijstje met drie kandidaten, onder wie de Noor Kare Ingebrigtsen. “We spreken met de Noor”, bevestigt CEO Patrick Orlans. Binnen de tien dagen wil de eersteklasser rond zijn met een nieuwe coach.

De ambities bij Oostende zijn groot – CEO Orlans wil naar eigen zeggen leren van Genk en Club Brugge – de middelen eerder beperkt. Er is alvast een lijst met spelers opgesteld voor volgend seizoen. “De vraag is of ze haalbaar zijn”, legt Orlans uit. Hij maakt de vergelijking met een “schietkraam” op de kermis. “We mogen kiezen uit de onderste twee rijen van het schietkraam. Maar soms valt er eens een grotere beer naar beneden”, klinkt het plastisch.

Behalve een trainer is Oostende – dat volgend seizoen opnieuw met een budget van 15 miljoen euro zal werken – ook nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Willems Veranda’s blijft volgens Orlans aanwezig, maar niet langer als hoofdsponsor. “Er komt een nieuwe hoofdsponsor. Daar wordt over onderhandeld”, verzekert Orlans.

bron: Belga