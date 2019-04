Lorin Parys (N-VA) wil Vlaams parlement samenroepen over Ethiopische adopties

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) wil een extra zitting van het Vlaams parlement rond de mogelijk frauduleuze adopties uit Ethiopië. “Ik denk dat het nodig is om iedereen daarover te horen en te vragen naar een diepgaand en onafhankelijk onderzoek, zodat het volgende Vlaams parlement aan de slag kan om uit de fouten te leren.” Bij de adopties van de 936 Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2017 naar Vlaanderen zijn gekomen, zijn mogelijk fouten gebeurd, bleek afgelopen weekend uit een getuigenis van een 17-jarig meisje uit Denderleeuw in Het Laatste Nieuws. Sindsdien zijn op de redactie van de krant al zeker vijftien gelijkaardige getuigenissen binnengelopen.

Vlaams parlementslid en N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys vraagt een “diepgaand en onafhankelijk onderzoek” naar de kwestie, en wil de betrokkenen horen in het Vlaams parlement. Hoewel dat vorige week al voor het laatst samenkwam in plenaire vergadering, wil Parys de parlementsleden toch nog eens samenroepen over de Ethiopische adopties, zegt hij aan het persagentschap Belga. “Ik denk dat dat noodzakelijk is, en ik ga dat ook voorleggen. Als je ziet dat de kranten berichten over vijftien gevallen waar het niet correct is verlopen, en het adoptieagentschap dat tegenspreekt, dan denk ik dat het aan het parlement is om iedereen aan het woord te laten. Ik wil alvast mijn mandaat tot de laatste dag naar behoren uitvoeren”, aldus Parys.







Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zei gisteren al dat mensen bij vragen of twijfels kunnen aankloppen bij de betrokken adoptiedienst of bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). De minister staat ook open voor een onderzoek naar de kwestie. “Dat is vooralsnog de enige mogelijkheid om meer zicht te krijgen op waar het in het verleden is misgelopen. Wij nemen deze zorg ter harte en bekijken op welke manier we meer duidelijkheid kunnen brengen over adoptiepraktijken uit het verleden.”

