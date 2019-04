Geschillencommissie Hoger Beroep bepaalt timing van tuchtdossier

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft aan de twintig partijen in het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen de termijnen vastgelegd. De spoedprocedure is van kracht. De laatste verhoren vinden plaats op dinsdag 28 mei. Een uitspraak moet er zijn voor 30 juni. Vijf partijen, waaronder Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren, meldden zich aan als vrijwillige tussenkomende partijen. Zij moeten hun schriftelijke conclusies op donderdag 9 mei (uiterlijk 23u59) neerleggen bij de secretaris van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Een week later, op donderdag 16 mei (uiterlijk 23u59), moeten ook KV Mechelen en Waasland-Beveren en de dertien andere vervolgde individuen hun schriftelijke conclusies – een repliek op de 157 pagina’s lange strafvordering van het Bondsparket – neerleggen bij de griffie.

De eerste zitting vindt plaats op zaterdag 18 mei, waarop speler Olivier Myny, de makelaars Dejan Veljkovic, Evert Maeschalck, Walter Mortelmans en Thomas Troch en de vijf tussenkomende partijen worden uitgenodigd om hun pleidooien te houden. Op maandag 20 mei is KV Mechelen aan de beurt, de advocaten van Waasland-Beveren komen op dinsdag 21 mei in actie. Op vrijdag 24 mei (uiterlijk 23u59) moet bondsprocureur Kris Wagner zijn schriftelijke repliek op alle zittingen neerleggen, een dag later op zaterdag 25 mei licht het Bondsparket die ook mondeling toe.







De laatste pleidooien worden gehouden op maandag 27 mei, opnieuw voor de tussenkomende partijen en de makelaars. Het laatste woord is op dinsdag 28 mei aan de advocaten van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Nadien neemt de Geschillencommissie Hoger Beroep het dossier in beraad, om uiterlijk voor 30 juni 2019 een uitspraak te doen.

bron: Belga