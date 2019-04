Economische groei versnelt in eurozone

De groei van de economie in de landen van de Europese eenheidsmunt is in de eerste drie maanden van het jaar versneld naar 0,4 procent. In het slotkwartaal van 2018 ging het bruto binnenlands product (bbp) nog met 0,2 procent vooruit. Dat meldt de Europese statistiekdienst Eurostat dinsdag. De groei ligt hoger dan verwacht door de analisten, met dank aan Spanje en Frankrijk. In Spanje zorgden de investeringen voor groei, in Frankrijk de private bestedingen. Het gaat ook om de grootste toename in drie kwartalen voor de 19 landen van de euro. In de hele EU was er 0,5 procent groei, opnieuw vergeleken met het voorgaande kwartaal.

In België evolueerde de zaak andersom. De Belgische economie is in het eerste kwartaal van 2019 trager gegroeid dan in de voorgaande kwartalen, bleek maandag uit een eerste raming van de Nationale Bank van België. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met amper 0,2 procent. Het is van het derde kwartaal van 2017 geleden dat de groei in België nog zo laag was. In het laatste kwartaal van vorig jaar ging de economie er nog met 0,4 procent op vooruit.

Bron: Belga