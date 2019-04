Denver wint eerste duel tegen Portland, Philadelphia komt naast Toronto

Denver is zijn halve finale van de Western Conference in de NBA begonnen met een thuisoverwinning tegen Portland. De Nuggets haalden het met 121-113. De Serviër Nikola Jokic was met 37 punten (plus 9 rebounds en 6 assists) zoals zo vaak dit seizoen de sterke man bij het team uit Colorado. Ook Jamal Murray (23 ptn) en Paul Millsap (19 ptn) vonden vlot de weg naar de korf. Damian Lillard, sterkhouder bij de Trail Blazers, werd met 39 punten topschutter van de partij maar het volstond niet voor de zege.

Morgenavond spelen Denver en Portland, respectievelijk tweede en derde in de reguliere competitie na Golden State, opnieuw tegen elkaar in het Pepsi Center van de Nuggets.







In de halve finales van de Eastern Conference won Philadelphia met 89-94 in Toronto. De Sixers namen zo revanche voor de 108-95 nederlaag van twee dagen eerder. Jimmy Butler leidde zijn team met 30 punten en 11 rebounds naar de overwinning. Kawhi Leonard maakte 35 punten voor de Raptors.

Donderdagavond staat het derde duel op het programma. Philadelphia mag dan voor het eerst thuis aantreden. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de Conferencefinale tegen Milwaukee of Boston.

bron: Belga