Cuba veroordeelt “putschistische beweging” in Venezuela

De president van Cuba, Miguel Díaz-Canel, keurt de jongste ontwikkelingen in de machtsstrijd in Venezuela af. “We veroordelen deze putschistische beweging, die als doel heeft om het land met geweld te bedekken”, zei het staatshoofd vandaag op Twitter. De zelfverklaarde interim-president Juan Guaido had eerder op de dag een videoboodschap uitgestuurd waarop hij te zien was aan de zijde van militairen en de bevrijde oppositieleider Leopoldo Lopez. Hij kondigde op de luchtmachtbasis La Carlota in de hoofdstad Caracas de eindfase van “Operatie Vrijheid” aan. Hij riep andere militairen op zich bij hem aan te sluiten en Maduro van de macht te verdrijven.

President Díaz-Canel spreekt van “verraders” aan het hoofd van een “subversieve beweging” die “troepen en politie met oorlogswapens heeft ingezet om angst en terreur te zaaien”. Ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, veroordeelde op Twitter de “geplande staatsgreep”. Hij belooft Venezolaans president Nicolas Maduro “hulp en solidariteit”.







Bron: Belga