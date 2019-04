Crombez wil niet samenwerken met N-VA

Sp.a-voorzitter John Crombez acht een samenwerking met N-VA in de federale of Vlaamse regering quasi onmogelijk. Dat zei hij vandaag in Terzake op Canvas. Na de gemeenteraadsverkiezingen vormde N-VA in Antwerpen een coalitie met sp.a en Open Vld. Sindsdien doet het gerucht de ronde dat N-VA die samenwerking ook op andere niveaus zou willen herhalen, of dat er zelfs een voorakkoord bestaat.

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani zei vandaag in Knack dat sp.a in 2024 morsdood zou zijn als het nu scheep gaat met N-VA. “Als je het programma ziet van N-VA heeft hij absoluut gelijk dat een regeerakkoord maken met die standpunten voor ons quasi onmogelijk is”, reageerde John Crombez vanavond. “Je ziet dat die partijen zo verschillend werken en denken. N-VA heeft facturen verhoogd, heeft de pensioenen verlaagd voor langer werken. Dat is het omgekeerde van wat wij willen doen, daar kan je geen akkoord mee maken.”







“N-VA zit al veertien jaar in de Vlaamse regering”, vervolgde Crombez. “Mensen die zorg nodig hebben krijgen gewoon hun centen niet meer. Hoe kan je dan met die twee partijen samen een regeerakkoord maken? Geen mens zou dat begrijpen.”

bron:Â Belga