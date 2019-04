Burgemeester Schaarbeek roept op tot kalmte en veroordeelt oproerkraaiers

De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt roept op tot kalmte nu uit onderzoek door het Brusselse parket gebleken is dat er geen seksueel misbruik heeft plaatsgevonden op een Schaarbeekse school. De afgelopen dagen protesteerden een 200-tal mensen voor de schoolpoort en vandaag kwam het, na de mededeling door het parket, tot opstootjes. “Een aantal mensen verspreidt foute informatie, roept op tot haat en relletjes”, zegt Clerfayt, die onder meer enkele lokale PS- en cdH-politici viseert. Het Brusselse parket was een onderzoek gestart nadat de moeder van een vierjarig meisje donderdag bloed in het slipje van het kind had gevonden. Dinsdag meldde het parket dat uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van seksueel misbruik of geweld, maar dat het kind een infectie heeft die ook bloedingen kan veroorzaken. Clerfayt toont zich opgelucht over de gezondheidstoestand van het kind en roept op tot kalmte.

“Er is geen enkele reden om de school, de veiligheid van de kinderen of de pedagogische omkadering te vraag te stellen”, klinkt het. “De school blijft een plaats waar de kinderen welwillend en in veiligheid opgevangen zullen worden en ik roep de ouders op hun vertrouwen te behouden. Donderdag wordt een bijeenkomst gepland met de ouders.” Volgens de burgemeester hebben alle diensten, sociale en politie, naar behoren hun werk gedaan.







“Ik kan dan ook niet anders dan de politieke recuperatie veroordelen die door bepaalde politieke kandidaten gebeurd is”, aldus nog de burgemeester. “Een aantal mensen hebben foute informatie verspreid en opgeroepen tot haat en relletjes. Zij zullen zich voor de gemeenschap moeten verantwoorden voor de schade die ze hebben toegebracht aan de reputatie van de betrokken school. We zullen de verantwoordelijken van de PS- en cdH-groepen in de gemeente vragen hun verantwoordelijkheid op te nemen voor het wangedrag van hun leden.”

bron: Belga