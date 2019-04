Browaeys: “Roberto Martinez volgt ons team van zeer dichtbij op”

Bob Browaeys, de bondscoach van de Belgische U17, benadrukte voor aanvang van het EK in Ierland (3-19 mei), dat vrijdag start, dat Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, zijn elftal van nabij opvolgt. “Hij heeft het team net nog op scherp gezet met een motivatiespeech”, getuigde Browaeys. “De bondscoach volgt tot in detail onze vooruitgang”, legde de T1 van de min 17-jarigen uit. “We overleggen veel en zijn betrokkenheid is zeer groot. Dat stimuleert de groep ook. Hij is voor mijn jongens van zestien jaar toch een grootheid, als coach van de Rode Duivels. Hij heeft ze net nog een motivatiespeech gegeven voor het EK en dat had duidelijk impact. Hij komt volgende week donderdag ook naar Ierland voor de laatste groepswedstrijd tegen het gastland. Dat motiveert de jongens natuurlijk enorm. Ze willen zich tonen, want ze realiseren zich dat het snel kan gaan. Ze mogen natuurlijk geen stappen overslaan, maar ze weten ook dat spelers als Eden Hazard, Youri Tielemans en Romelu Lukaku allemaal hun debuut bij de Duivels hebben gemaakt als tiener.”

bron:Â Belga