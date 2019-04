Biden aan de leiding in het veld van de Democraten

De vroegere Amerikaanse vicepresident Joe Biden heeft in het veld van de presidentskandidaten bij de Democraten volgens een nieuwe peiling duidelijk het voortouw genomen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde bevraging van de zender CNN onder Democratische kiezers. Bij de pirmaries voor de Democratische kandidatuur zou momenteel 39 procent voor de voormalige plaatsvervanger van Barack Obama stemmen. Senator Bernie Sanders komt met 15 procent op de tweede plaats gevolgd door senatrice Elizabeth Warren en burgemeester Pete Buttigieg van South Bend, Indiana. Biden had pas vorige week zijn langverwachte kandidatuur bekendgemaakt. Dit leidde tot een onmiddellijke reactie van president Donald Trump, die de 76-jarige politicus als zijn waarschijnlijke tegenstander in de presidentiële campagne lijkt te beschouwen. Amerikaanse opiniepeilers zien Biden momenteel voor de Republikein Trump.

De zin van opiniepeilingen lang voor het begin van de voorverkiezingen begin februari 2020 is evenwel zeer beperkt. Zo leidde ongeveer vier jaar geleden op hetzelfde moment bij de Republikeinen Jeb Bush voor Marco Rubio. De latere verkiezingswinnaar Donald Trump verscheen pas in juli in de peilingen en kwam pas eind juli 2015 aan de leiding.







bron: Belga