Amerikaanse president Trump wil Moslimbroeders inschalen als terreurorganisatie

De Amerikaanse regering overweegt de Egyptische Moslimbroederschap op de lijst met buitenlandse terreurorganisaties te plaatsen. Doorslaggevend daarvoor was de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Egyptische collega Abdel Fattah al-Sisi in het Witte Huis. Dat schrijft de New York Times onder aanhaling van welingelichte bronnen. Na de bijeenkomst op 9 april heeft de regering functionarissen van de nationale veiligheidsdiensten en de diplomatie aangeduid om wegen te vinden om de Moslimbroederschap sancties op te leggen. De Moslimbroeders gelden als tegenstanders van Al-Sisi. Indien Washington de beslissing daadwerkelijk doorvoert, kan dat volgens de krant verreikende gevolgen hebben voor personen en bedrijven die met de Moslimbroederschap te maken hebben. Dat kan leiden tot reisrestricties en economische beperkingen.

Trumps woordvoerster Sarah Sanders bevestigde de intentie van de regering om de Moslimbroeders als terreurorganisatie in te schalen. Pas half april had de Amerikaanse regering de Iraanse Revolutionaire Garde als buitenlandse terreurorganisatie geclassificeerd. Op de Amerikaanse terreurljst staan ook groepen als de Islamitische Staat (IS), Boko Haram of Hamas.







Doel van de Moslimbroederschap is de transformatie van de samenleving naar islamitische morele concepten en de oprichting van een staat gebaseerd op de principes van de islamitische wet (sharia). Ze heeft filialen in andere Arabische landen.

Na de val van president Hosni Moebarak in februari 2011 won haar kandidaat Mohammed Morsi de presidentsverkiezingen in juni 2012. Een jaar later zette het leger hem na massale protesten af. Sindsdien geldt de Moslimbroederschap in Egypte als een terroristische organisatie.

bron: Belga