Amerikaanse ex-militair opgepakt die aanslagen voorbereidde in Los Angeles

In de Verenigde Staten is een gewezen militair opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een bomaanslag in de buurt van Los Angeles. Hij wou daarmee de aanslagen tegen twee moskeeën in Nieuw-Zeeland wreken. Dat meldt het openbaar ministerie maandag. De verdachte, Mark Steven Domingo (26), zou in gesprekken met een undercoveragent van de FBI verklaard hebben dat hij in de islam gelooft, jihadi’s steunt, en vast van plan is om een martelaar te worden voor zijn religie, zegt het parket in een persbericht. De gewezen soldaat, die nog in Afghanistan actief zou geweest zijn, zou geprobeerd hebben een zelfgemaakte bom te bemachtigen. Hij zou die willen laten hebben ontploffen op een bijeenkomst in Long Beach vorig weekend.

