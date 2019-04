Al voor 17 miljard aan maatregelen genomen na protesten “gele hesjes”

De totale kostprijs van de maatregelen die door de Franse president Emmanuel Macron werden aangekondigd als antwoord op de protesten van de “gele hesjes”, bedraagt al 17 miljard euro. Dat heeft minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire vandaag verklaard. Van die 17 miljard is 10 miljard afkomstig van de maatregelen die Macron in december aankondigde, zoals de revalorisatie van de SMIC (het wettelijk vastgestelde minimumuurloon) en de belastingvrijstelling van overuren. Die maatregelen zijn in januari van dit jaar in werking getreden. Daarbij komt nog eens 5 miljard van de verlaging van de inkomensbelasting, voorzien in 2020, en de verhoging van de laagste pensioenen, die 1,4 miljard zou kosten.

Volgens minister van Overheidsfinanciën Gérard Darmanin zal de invoering van een minimumpensioen van 1.000 euro, die door Macron vorige donderdag werd aangekondigd, ook nog eens enkele honderden miljoenen euro’s kosten







“De belastingverlagingen zullen worden gefinancierd door een verlaging van de overheidsuitgaven”, aldus Bruno Le Maire nog, die verzekert dat er bespaard kan worden bij de overheidsbedrijven.

De uitspraken van de minister komen er nadat enkele oppositieleden en economen de afgelopen dagen kritiek hadden geuit op de financiering van de maatregelen van Macron. Ze vrezen dat ze het begrotingstekort nog zouden versterken.

Bron: Belga