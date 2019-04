Advocaat Assange dient klacht in tegen lekken privé-informatie

De advocaat van WikiLeaks-oprichter Julian Assange in Ecuador, Carlos Poveda, heeft een klacht ingediend tegen de ambassadeur van Ecuador in Londen en tegen bewakers, voor het lekken van privé-informatie over Assange. De klacht is ingediend bij het parket van Quito en is gericht tegen de diplomaat Jaime Marchan en vier werknemers van het bedrijf Promsecurity, dat instaat voor de bewaking van de Ecuadoraanse ambassade in de Britse hoofdstad. Daarnaast worden ook vijf mensen met de Spaanse nationaliteit genoemd in de klacht. Zij lijken geen enkele band met de ambassade te hebben, maar eisten grote sommen geld van WikiLeaks om geen informatie te lekken.

De advocaat legde uit dat het gaat om vermoedelijke misdrijven gepleegd binnen de ambassade, zoals het lekken van gegevens, afluisteren en de verspreiding van data, zowel audio als video en duizenden documenten van Assange. Poveda wil een onderzoek naar onder meer de vermoedelijke schending van de privacy van Assange, waarop drie tot vijf jaar cel staat in Ecuador.







De 47-jarige Assange verbleef al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij had er asiel gekregen, nadat tegen hem een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht wegens onveilige seks met twee vrouwen. Op 11 april werd hij opgepakt nadat Quito zijn asielstatuut had ingetrokken. Het Britse gerecht verwijt Assange dat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling had gehouden, toen hij in 2012 naar de ambassade was gevlucht.

Bron: Belga