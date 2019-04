21 AA Gent-spelers werken laatste training af in Brussel

21 spelers van AA Gent – achttien veldspelers en drie doelmannen – werken deze namiddag onder de lentezon een laatste training af in het Koning Boudewijnstadion voor de Bekerfinale van morgen tegen KV Mechelen. Bij de Gentenaars ontbreken de geblesseerde Georgi Chakvetadze, die wellicht lange tijd buiten strijd is, en de geschorste Roman Yaremchuk. Voorin moet er daardoor geschoven worden en dat creëert mogelijkheden voor onder meer Jean-Luc Dompé en Giorgi Kvilitaia. Ook Jonathan David en Alexander Sörloth worden aan de aftrap verwacht. “We hebben geprobeerd om Chakvetadze klaar te stomen door hem speelminuten te gunnen met invalbeurten. Tijdens die wedstrijd in Anderlecht leek hij een kleine blessure te hebben opgelopen, maar het blijkt toch erger dan verwacht te zijn en dus is hij niet speelklaar voor morgen. De rest van de groep is wel fit”, vertelde Gent-coach Jess Thorup.

Voor de Buffalo’s is Bekerwinst de enige mogelijkheid om hun seizoen nog te redden. Ze spelen voor de vijfde keer de finale: drie keer (1964, 1984 en 2010) werd er gewonnen, in 2008 waren ze verliezend finalist. In hun laatste finale in 2010 werd er met droge 0-3 cijfers gewonnen van Cercle Brugge.







bron: Belga