Zo lok je meer vlinders naar je tuin

Niets zo zomerachtig als kleurrijke bloemen en rondfladderende vlinders in je tuin. Helaas is niet iedereen gezegend met een kant-en-klaar stukje natuur waar die prachtige insecten zomaar naartoe komen vliegen. Maar met wat inspanning van jouw kant en wat goed geluk verandert ook jouw tuin binnenkort in een vlinderparadijsje.

Plantenpracht

De sleutel tot succes zijn zonder twijfel planten, meer bepaald bloemen. Vlinders zijn immers op zoek naar nectar om zich te voeden en om zich voort te kunnen planten. En die nectar vinden ze bij bloemen. Niet alle soorten zijn even nectarrijk, maar onder andere de vlinderstruik, wilde bloeiende kruiden en lavendel zijn ideaal. Zorg voor genoeg variatie in je tuin, want anders zouden de vlinders weleens kunnen verdwalen. Bovendien zorgt dat ervoor dat niet alle planten op hetzelfde moment in bloei staan, zodat ook jij langer kan genieten van het zicht en de vlinders.

Zorg dat je tuin over schuilplekjes voor vlinders beschikt. Dat kan een speciaal vlinderkastje zijn waar de insecten kunnen overwinteren, maar voor dagdagelijks gebruik volstaat een leuke haag of andere beschermende vegetatie. Vlinders kunnen namelijk pas vliegen wanneer ze een lichaamstemperatuur van 20 graden hebben en hebben daarom nood aan plekken om op te warmen. Die liggen best een beetje uit de wind en in de zon, want als de zon schijnt, warmen de beestjes zich uiteraard graag op in het zonnetje.

Onkruid

Jij doet onkruid waarschijnlijk liefst zo snel mogelijk uit, maar dat is eigenlijk geen goed idee. Vlinders hebben vooral baat bij bloeiende varianten en brandnetels. De rupsen van onder andere de dagpauwoog, de kleine vos, de atalanta en het landkaartje voeden zich namelijk met de bladeren van dat onkruid. Staan je brandnetels niet in de weg, laat ze dan vooral staan.

Rotte appels

Net zoals onkruid verwijderen we rottend fruit vrijwel meteen uit onze tuin. Sommige vlinders eten naast nectar echter ook rottend fruit. Wil je dus nog meer kans maken op kleurrijk gefladder in je tuin, dan laat je die rotte appels best liggen. Heb je zelf geen fruitboom? Dan kan je ook wat overrijp fruit uit je fruitmand neerleggen in de tuin. Let wel: niet alleen vlinders, maar ook andere insecten komen hierop af. Deze tip is dus niet voor jou als je niet van kruipbeestjes houdt!