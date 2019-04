Wat? Zara heeft een outletwinkel!

Vraag jij je weleens af waar alle onverkochte kledij van winkels als Zara naartoe gaat? Je bent niet alleen. Ook wij stellen ons regelmatig die vraag. En hebben er nu (deels) een antwoord op gevonden. Je wist het waarschijnlijk niet, maar Zara heeft een eigen outletwinkel en wij zijn stomverbaasd.

De Spaanse winkelketen is al vrij budgetvriendelijk op zich, maar blijkbaar kan het nog goedkoper. Bij Lefties (afgeleid van leftovers) worden de overgebleven kledingstukken van kledinggigant Inditex verkocht. Inditex is het bedrijf achter onder meer Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti en andere bekende fast fashion-merken. En de prijzen zijn haast te mooi om waar te zijn.

Lefties







Wij dachten aanvankelijk dat het om een nieuw concept ging, maar blijkbaar bestaat Lefties al sinds 1993. De winkel bevonden zich aanvankelijk enkel in Spanje, maar de afgelopen jaren gingen er ook filialen open in onder andere Portugal en Qatar. De teller staat intussen op 150 vestigingen. De website en campagnes werden onlangs in een spiksplinternieuw jasje gestoken, wat doet vermoeden dat Lefties binnenkort meer in de belangstelling zal komen te staan. De prijzen kunnen alvast concurreren met die van H&M of Forever 21. Voorlopig is het nog niet mogelijk om vanuit België bij de winkel te shoppen, maar wellicht komt daar weldra verandering in. Heb je een tripje naar Spanje op de planning staan? Vergeet dan zeker niet om eens binnen te springen. Wij zijn alvast jaloers.