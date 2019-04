BIZAR. Noorse vissers vinden witte dolfijn met harnas, afkomstig uit Rusland

Aan de grens met Rusland hebben Noorse vissers een witte dolfijn gevonden die een harnas droeg. Het zoogdier zwom zonder angst naar de boten toe en na lang proberen wist een visser het harnas te verwijderen. Daarop stond “Eigendom van Sint-Petersburg” te lezen, wat doet vermoeden dat het ontsnapte uit een Russische militaire basis.

De beloega of witte dolfijn werd voor het eerst waargenomen in de wateren bij Finnmark in Noorwegen, tegen de grens met Rusland. “We wilden net onze netten uitgooien toen we het beest zagen zwemmen tussen onze boten,” vertelde de 26-jarige visser Joar Hesten aan de Noorse publieke omroep NRK. De beloega zocht de vissers verschillende keren op en probeerde het harnas af te schudden door het tegen de rompen van hun boten te wrijven.







Hesten wist na lang proberen de dolfijn los te krijgen. “Toen ik in het water was, kwam het echt dichtbij. Het lukte me om de gesp te openen”, vertelt hij. Hij bracht het harnas, waarop de woorden ‘Uitrusting van Sint-Petersburg’ stonden, terug naar de boot.

Leger

Daarom vermoeden de Noren nu dat de dolfijn afkomstig is uit de Russische marinebasis van Moermansk, in de buurt van de grens met Noorwegen “Als het dier uit Rusland komt is het waarschijnlijk niet voor wetenschappelijk onderzoek getraind, maar voor het leger”, zegt ook Martin Biuw van het Noorse Instituut voor Marineonderzoek.

Dolfijnen en zeehonden worden al sinds de Koude Oorlog militair ingezet. De dieren kunnen heel goed zien, zijn wendbaar en hebben een goed geheugen. Het Amerikaanse leger gebruikt bijvoorbeeld dolfijnen voor het lokaliseren van onderwatermijnen. In de jaren 90 stopte Rusland met dergelijke experimenten, maar blijkbaar heeft het de draad weer opgepikt.