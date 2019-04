Vijf redenen waarom je veel scheetjes laat

Scheten zijn nu niet het meest sexy onderwerp dat er bestaat. Maar hoe je het ook draait of keert: iedereen laat scheetjes. Ook de paus, ook de koning, ook jij. Hoeveel protten je zoal laat op een dag, is afhankelijk van persoon tot persoon. Als je plots meer scheetjes laat dan gebruikelijk, ligt dat misschien aan een van de volgende dingen.

1. Je drinkt te veel bruis

Bier, frisdrank, bruiswater… Als je vaak bruisende dranken consumeert, kan er tot 50% meer lucht in je dikke darm komen te zitten. En die lucht moet er op een bepaald moment gewoon uit. Langs boven of beneden. Wil je minder scheten laten, dan kan een welgemeende boer van tijd tot tijd soelaas bieden. Hetzelfde geldt trouwens voor drinken door een rietje: ook zo komt er extra lucht in je lichaam terecht.

2. Je hebt stress







Wellicht heb je het weleens gemerkt: als je stress hebt, komt er een knoop in je maag te liggen. Dat is uiteraard niet letterlijk bedoeld, maar het toont wel aan dat je lichaam en geest sterk met elkaar verbonden zijn. Tijdens een stressvolle periode kan het dus zomaar gebeuren dat je darmen opspelen en… oeps… er een scheetje uitkomt. Probeer dus om rustig te blijven en doe eventueel aan meditatie om je stress in bedwang te houden.

3. Je bent net bevallen

Een zwangerschap en de bijbehorende bevalling hebben een enorme impact op je lichaam. Tijdens het bevallen kunnen onder andere de spieren van je anus schade oplopen. Niet helemaal onlogisch als je bedenkt dat je net een heel mensje naar buiten hebt geduwd. Een Zweedse studie van het Karolinska Institutet heeft aangetoond dat maar liefst 25% van de vrouwen last hebben van winderigheid na de geboorte van hun kind. Die kan tot vijf maanden aanhouden en het enige wat je kan doen, is afwachten.

4. Je verdraagt geen melkproducten

Een lactose-intolerantie kan op elk moment in je leven de kop opsteken. Waren melkproducten vroeger nooit een probleem voor jou, dan betekent dat nog niet dat dat nu ook het geval is. Dat zou dus weleens aan de basis van je toegenomen winderigheid kunnen liggen. Probeer om een paar dagen geen melkproducten te eten. Laat je geen scheetjes meer? Dan is het wellicht een goed idee om te stoppen (of minderen) met melkproducten.

5. Je eet veel vezels

Je weet het vast al, maar vezels zijn goed voor je spijsvertering. Al die groenten zorgen ervoor dat alles in je lichaam vlot verloopt en geven je een voldaan gevoel. Eet je je buikje rond aan vezels, dan zorgt dat jammer genoeg ook voor meer gas in je darmen. Daar valt niets aan te doen, dus dat moet je maar voor lief nemen.