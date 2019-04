Spotify bereikt kaap van 100 miljoen betalende abonnees, maar heeft weinig reden tot feest

De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify heeft de kaap van 100 miljoen abonnees bereikt, een primeur in de industrie. Toch is er weinig reden tot vieren in Stockholm met een operationeel verlies van maar liefst 47 miljoen euro.

Het populaire Spotify overtrof in de eerste kwartaaltellingen de prognose van analisten. Het Zweedse bedrijf mocht vier miljoen nieuwe gebruikers verwelkomen en de omzet groeide met een derde tot 1,5 miljard euro. Opmerkelijk, Spotify haalt als eerste streamingdienst ooit de kaap van 100 miljoen betalende abonnees. Die mijlpaal wordt evenwel overschaduwd door het operationale verlies van 47 miljoen euro.

India







Een belangrijke bijdrage aan de stijgende omzet zijn de goede prestaties in India. Toen de streamingdienst daar eind februari werd gelanceerd, steeg het aantal gebruikers met meer dan twee miljoen. Een miljoen Indiërs maakten al een account aan in de eerste week na de intrede van de muziekdienst. Hiermee overtrof Spotify de eigen verwachtingen. De streamingigant is momenteel wereldwijd actief in 79 landen en heeft meer dan 217 miljoen gebruikers. Meer dan de helft daarvan luistert nog steeds gratis met reclame tussen de liedjes.

Streamingmodel

De oorzaak van het operationele verlies is dan weer te zoeken bij Spotify’s streamingmodel. Dat verschilt van het systeem waar bedrijven zoals Netflix gebruik van maken. Netflix investeert eenmaal een groot bedrag in films en series maar kan ze daarna wel rendabel maken op zijn platform. Spotify betaalt artiesten en labels per stream. Dat betekent dat hoe vaker een gebruiker luistert, hoe meer geld hij het bedrijf kost.

Gevolg: de uitgaven rijzen uit de pan. Bovendien krijgen de Zweden ook steeds meer te kampen met concurrentie uit Amerika. Apple Music en YouTube Music zijn niet te onderschatten spelers geworden op de steamingmarkt en volgens sommigen is het slechts een kwestie van tijd vooraleer Spotify zijn kroon zal verliezen.