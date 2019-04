Sports Illustrated pakt voor het eerst uit met boerkinimodel voor ‘Swimsuit Edition’

De 21-jarige moslima Halima Aden prijkt als eerste vrouw ooit met een boerkini op de pagina’s van het Amerikaanse magazine Sports Illustrated. Het topmodel siert de immens populaire ‘Swimsuit Edition’ die volgende week in de rekken ligt.

De ‘Swimsuit Edition’ is een begrip bij het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated. Het nummer bevat een badpakkenspecial met foto’s van beroemde modellen, actrices en atletes op exotische locaties. Dit jaar heeft het tijdschrift evenwel een verrassing in petto. Zo poseert het Amerikaans-Somalische topmodel Halima Aden (21) niet in badpak, maar in een boerkini.

Congratulations to @Kinglimaa who has broken barriers as the first woman to be featured in Sports Illustrated Swimsuit issue wearing a hijab and burkini. 💯 https://t.co/GjClDfaZiO — TIME’S UP (@TIMESUPNOW) April 29, 2019







Van vluchteling tot topmodel

Haast even opmerklijk als de nieuwe ‘Swimsuit Edition’ is Adens eigen levensverhaal. Zo werd ze geboren in het Kakuma Refugee Camp, het op een na grootste vluchtelingenkamp in Kenia. Toen ze zeven jaar was, verhuisde ze met haar familie naar de Verenigde Staten. Haar modellencarrière nam een vliegende start in 2016 toen Aden deelnam aan Miss Minnesota USA. Door mee te doen aan de wedstrijd wilde ze “andere moslima’s vertellen dat het ok is om anders te zijn”.

Nadat ze de halve finale had bereikt, werd ze benaderd door IMG Models voor een contract. Aden wilde enkel tekenen als ze haar hijab mocht blijven dragen en gestyled zou worden in kleren die geen blote huid tonen. Ook eiste ze dat enkel vrouwelijke werknemers haar zouden kleden en opmaken. Tegen alle verwachtingen in accepteerde IMG Models haar voorwaarden.

Vogue

De moslima bouwde aan een razendsnel tempo een carrière uit als topmodel. Ze liep op de catwalk voor talloze merken op verschillende internationale modeshows. Twee jaar geleden was ze ook het gezicht van een campagne van het befaamde sportmerk Nike.

In 2018 schreef Aden al een keertje geschiedenis toen ze als eerste gesluierde vrouw ooit prijkte op de cover van zowel de Britste Vogue als Vogue Arabia. De foto’s die vanaf volgende week te zien zijn in Sports Illustrated werden genomen op Watamu Beach in haar geboorteland Kenia. Fotograaf van dienst was Yu Tsai.