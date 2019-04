Meisje schrijft brief omdat winkel alleen maar NASA-shirts verkoopt voor jongens

Het Amerikaanse meisje Lily Fogels droomt ervan om astrounaut te worden. Maar die droom viel bijna in duigen toen ze ontdekte dat de kledingketen Target alleen maar kleren van NASA voor jongens verkocht. Gelukkig liet Lily het daar niet bij.

Lily hoopt dat ze ooit in het internationaal ruimtestation ISS kan wonen, maar tot dan wacht ze geduldig in haar kamer die volhangt met posters van planeten en een miniatuur-zonnestelsel. De kleine meid vind het ook leuk om kleren te dragen die met dit thema verbonden zijn. Ze was dan ook erg ontgoocheld toen bleek dat haar lokale Target alleen maar T-shirts van NASA verkocht voor jongens. In de afdeling voor meisjes was er geen enkel NASA-shirt te bespeuren.

Frustraties







Dit was de eerste keer dat Lily dacht dat ‘de ruimte’ enkel iets voor jongens was. Ze kocht alsnog een jongensshirt, maar uitte haar frustraties in een brief gericht aan Target. “Ik ben op dit moment erg verdrietig, want al jullie NASA-kledij is alleen voor jongens en ik ben een meisje. Ik wil dat er ook NASA-shirts te koop worden aangeboden in de afdeling voor meisjes aangezien zij de ruimte ook leuk vinden. Het hoeven niet eens nieuwe T-shirts te zijn, verplaats er gewoon een paar. Van Lily die van de ruimte houdt.”

Verandering

De mama van Lily, Suzi Fogels, zegt dat Target nu de boodschap overbrengt dat alleen maar mannen astronaut kunnen worden, ook al is dat niet hun intentie. Ze hoopt dan ook dat de brief van haar dochter iets zal veranderen. Target heeft nog niet gereageerd op de brief.