Jongste EuroMillions-winnares ooit is het beu om hele dagen niets te doen

Amper 17 jaar oud en miljonair. Dat (on)geluk overkwam Jane Park toen ze in 2013 de EuroMillions-jackpot won van 1,15 miljoen euro. Maar zes jaar later verveelt ze zich steendood en overweegt ze om toch maar een job te gaan zoeken.

Had je tien miljoen wat zou jij dan doen? Dat moest de Britse Jane Park zes jaar geleden uitzoeken toen ze op 17-jarige leeftijd de EuroMillions-jackpot won van maar liefst 1,15 miljoen euro. Ze was daarmee de jongste lottowinnares ooit. Maar vandaag verveelt de 23-jarige Britse zich kapot. Op Twitter liet ze weten een job te overwegen samen met haar vriendin Chloe. “We zijn het zo beu om helemaal niets te doen dat we eraan denken om een job te zoeken. Stel je voor, wij twee ergens achter een bar”, schreef Park.

Me n Chloe r that bored with our life’s n doing nothing all day were considering getting jobs 🤣🤣🤣🤣 howling man imagine us two behind a bar 😂😂😂😂 — Jane Park (@janeparkx) April 27, 2019







Extravagante levensstijl

Nadat Park miljonair werd, bracht ze haar zorgeloze leventje maar wat graag onder de aandacht. Op Instagram heeft ze meer dan 140.000 volgers die ze met plezier een kijkje geeft in haar extravagant leventje. Zo trakteert Park zichzelf op talloze luxereisjes en auto’s, en gaf ze al meer dan 50.000 euro uit aan cosmetische ingrepen. Dat laatste werd zelfs bijna haar dood toen ze een ernstige bacteriële infectie opliep na een operatie voor een nieuwe Braziliaanse poep.

View this post on Instagram Jolly green giant🦵🏽 A post shared by Jane Park (@janeparkx) on Feb 5, 2019 at 11:28am PST

Te lage minimumleeftijd

In 2017 verklaarde Park in een interview dat het winnen van zoveel geld haar leven had verknald. Ze overwoog zelfs om juridische stappen te ondernemen tegen de Britse Nationale Loterij wegens nalatigheid. Ze vindt het niet kunnen dat de minimumleeftijd voor een lottodeelname op zestien jaar ligt. “Dat is veel te jong, de minimumleeftijd moet opgetrokken worden”, liet Park toen verstaan aan Sunday People. “Had ik maar geen geld, denk ik meestal. Mijn leven was vroeger veel gemakkelijker. Mijn vrienden hebben een gewone job en zitten soms krap bij kas. Ze begrijpen niet wat ik doormaak.”