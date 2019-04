Hoe gezond zijn vleesvervangers nu echt?

Nu steeds meer mensen vegetarisch of veganistisch eten, neemt ook het aanbod aan vleesvervangers sterk toe. Vroeger moest je als vegetariër een heuse speurtocht ondernemen om (lekkere) plantaardige alternatieven te vinden. Tegenwoordig is de plantaardige afdeling in de supermarkt bijna even groot als de dierlijke. Maar hoe herken je gezonde vleesvervangers?

Als je ervoor kiest om minder of geen dierlijke producten te eten, moet je heel wat keuzes maken. Je kan kiezen voor onbewerkte, pure producten of net voor gerechten die specifiek ontwikkeld zijn voor vegetariërs. Beide categorieën hebben zo hun voor- en nadelen, aan jou om te beslissen wat je verkiest.

De meest ‘natuurlijke’ vorm van vegetarisme of veganisme bestaat erin om je te beperken tot onbewerkte producten. Dingen zoals noten, eieren (niet geschikt voor de veganisten) en peulvruchten zijn ideaal. Ze bevatten belangrijke voedingsstoffen die eventuele tekorten in je eetpatroon tegengaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ijzer, zink en vitamine B3. Het voordeel van deze producten is dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ze bevatten geen toegevoegde suikers of andere stofjes. Dat kan echter ook een nadeel zijn: aan bewerkte vleesvervangers worden vaak levensnoodzakelijke voedingsstoffen toegevoegd om er zeker van te zijn dat je al het nodige binnenkrijgt.

… of bewerkt?

Zoals we al zeiden, bevatten bereide vleesvervangers vaak toevoegingen die eventuele tekorten opvangen. Bovendien lijken ze soms zo hard op dierlijke producten, dat je haast niet door hebt dat je geen echt vlees of echte melk naar binnen aan het spelen bent. Helaas wordt die overheerlijke smaak vaak bereikt door allerlei ‘rommel’ toe te voegen. Suiker, zout en vetten zijn slechts enkele van de schadelijke stoffen die in bewerkte vleesvervangers kunnen voorkomen. Let bij het kopen van die producten dus goed op de ingrediëntenlijst. Voedingsexpert Sarai Pannekoek geeft wat extra uitleg aan Women’s Health: “Een goede vleesvervanger kenmerkt zich doordat onder andere 20% van de energie uit eiwitten moet komen. En deze moet per 100 gram meer dan 0,8 mg ijzer bevatten, alsook meer dan 0,06 mg vitamine B1 of meer dan 0,24 microgram vitamine B12 per 100 gram.” Let dus goed op tijdens het boodschappen doen!