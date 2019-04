Heidi Van Tielen heeft heuglijk én verrassend nieuws

Radiopresentatrice Heidi Van Tielen is in verwachting van haar eerste kindje. Dat nieuws maakte ze vanmorgen tijdens de Ochtendshow op Q-music bekend, samen met nog een ander nieuwtje.

Met tranen van geluk kondigde Heidi Van Tielen vanmorgen aan dat ze zwanger is. De 33-jarige Qmusic-presentatrice voegde eraan toe dat het een jongetje wordt en dat hij in het najaar geboren wordt. “Er klopt een extra hartje in mij. Ik kan het nog altijd niet geloven, maar ik ben ongelooflijk gelukkig om jullie te kunnen vertellen dat ik zwanger ben van mijn eerste kindje! Als alles goed gaat, word ik deze herfst mama van een jongetje”, schrijft ze op Instagram.

Afscheid van Qmusic







Maar dat was niet het enige nieuws dat ze wilde delen. Na 11 jaar als radiopresentatrice gewerkt te hebben, vindt ze het tijd voor iets nieuws. “Ik heb beslist dat dit het ideale moment is voor iets nieuws in mijn leven. Daarom neem ik met een warm hart en heel veel goede herinneringen voor de zomer afscheid van Qmusic. Ik hou jullie uiteraard graag op de hoogte van nieuwe plannen, maar voorlopig ga ik me 100 procent concentreren op ‘Project Baby’! Pretty magisch projectje”, klinkt het.