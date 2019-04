Gevierd regisseur John Singleton (51) overleden na beroerte

De Amerikaanse filmregisseur en -producent John Singleton, die in 1991 debuteerde met de instant klassieker ’Boyz n the hood’, is op 51-jarige leeftijd overleden. Hij is stil heengegaan in aanwezigheid van zijn familie en vrienden.

De regisseur kreeg eerder deze maand een zware beroerte en lag sindsdien in coma. Singleton, vader van zeven kinderen, werd behandeld in een ziekenhuis in Los Angeles. Maandagmorgen besloten zijn familieleden om hem niet langer kunstmatig in leven te houden, aldus zijn woordvoerdster.

Boyz n the hood







Met ’Boyz n the hood’ maakte Singleton een film over het geweld in een arme wijk in Los Angeles. Hij kreeg daar twee Oscarnominaties voor. Hij werd zo de eerste Afro-Amerikaan en de jongste regisseur die in de categorie voor beste regie genomineerd werd.

Enkele andere films van hem zijn ‘Poetic justice’, ‘Shaft’ en de eerste ‘2 fast 2 furious’. Singleton is ook producent van onder meer de tv-serie ‘Snowfall’, waarvan enkele afleveringen door Adil El Arbi en Bilall Fallah.