Ex-liefje van Lenny uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik voel me vies, gebruikt en dom”

Twee weken geleden kondigde Lenny uit ‘Blind Getrouwd’ aan dat hij bij Chloé Evangelista de liefde gevonden heeft. Dat nieuws is in het verkeerde keelgat geschoten bij enkele vrouwen waarmee hij de afgelopen maanden even samen was.

Hoewel Lenny aan Jolien gekoppeld werd in ‘Blind Getrouwd’, draaide dat verhaal op niets uit. Enkele maanden na de opnames leerde Lenny voormalig Miss België-finaliste en ‘Expeditie Robinson’-deelneemster Chloé Evangelista kennen en het klikte meteen. Twee weken geleden maakte hij zijn relatie met de 30-jarige brunette dan ook vol trots bekend.

Manipulerende gedrag







Maar voor zijn relatie met Chloé had Lenny ook dates met enkele andere vrouwen. Die voelen zich nu gebruikt en beweren dat hij een manipulator is. “Ik wil graag mijn verhaal doen om andere vrouwen te waarschuwen voor Lenny’s manipulerende gedrag. We spraken we op 17 maart af bij hem thuis. Hij was heel spontaan, en onze date draaide al snel uit op seks. De dagen nadien hebben we elkaar nog meermaals teruggezien. Hij vertelde over zijn toekomstplannen in Amerika en vroeg of ik wilde meegaan als het zover was. Hij zei ook dat hij geen spelletjes met mij wilde spelen en we praatten zelfs over kinderen. Die week hebben we overnacht in het huis van zijn ouders die op dat moment op reis waren. Op 22 maart heb ik hem voor ’t laatst gezien. Een paar dagen later vertrok hij zogezegd naar Polen om niet te moeten kijken naar de laatste aflevering van ‘Blind Getrouwd’”, vertelt een ex-liefje in Dag Allemaal.

Een week later sprak de 23-jarige West-Vlaamse met een Miss België-verleden opnieuw af met Lenny. “Het eerste wat hij vroeg, was of ik nog dates had gehad. Ik kaatste de vraag terug, waarop hij toegaf dat hij met meisjes had afgesproken. Maar hij voegde er snel aan toe dat hij geen seks met hen had gehad. Die avond kon hij weer niet van mij afblijven. Maar ik heb hem afgewezen en toen maakte hij een einde aan onze relatie”, klinkt het.

Niets beloofd

Lenny zelf trekt zich niet te veel aan van de kritiek. “Het klopt dat ik na het beslissingsmoment in ‘Blind Getrouwd’ enkele dates heb gehad, maar je kan niet met elk afspraakje een vaste relatie beginnen, hé. Dat kan alleen als het gevoel goed zit, en op dit moment is dat zo met Chloé. Ik focus mij enkel op haar. Dat er daardoor mensen ontgoocheld zijn, vind ik zeer jammer. Ik heb helemaal niemand iets beloofd! Ik heb hen natuurlijk wel over het jobaanbod uit Amerika verteld, al is dat nog niet volledig rond. En ja, ik heb erbij gezegd dat als ik de juiste partner vind, ik graag zou hebben dat die meegaat. Zij zijn nu blijkbaar teleurgesteld omdat het niets is geworden. Dat vind ik jammer, uiteraard. Maar om mij dan publiekelijk zwart te maken…”, reageert hij.