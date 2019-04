Duits circus vervangt dieren door hologrammen

Wilde dieren in circusvoorstellingen zorgen weliswaar voor het nodige spektakel, maar diervriendelijk is anders. De beesten worden maar al te vaak in te kleine kooien gehouden en slecht behandeld. Het Duitse circus Roncalli heeft de kwestie nu vakkundig opgelost door het inschakelen van dierenhologrammen.

Bernhard Paul, directeur van Roncalli, is al jarenlang bezig met dierenwelzijn. Sinds 1990 worden er tijdens zijn voorstellingen niet langer wilde dieren ingezet. Vorig jaar kwam daar op ingenieuze wijze verandering in. Dieren maakten opnieuw hun entree, zij het in de vorm van hologrammen. Tijdens de futuristische voorstelling kan je je onder andere verwachten aan giraffen, vissen en olifanten.







Storyteller

Om dit technische hoogstandje te verwezenlijken, werkte een team van vijftien 3D-ingenieurs twee jaar lang aan het project met een prijskaartje van zo’n 500.000 euro. Het spektakel genaamd ‘Storyteller’ maakt, naast de 3D-projecties, gebruikt van de vakkennis van clowns, acrobaten en dansers. De voorstelling bewijst dat dierenleed geen noodzakelijk kwaad is om een publieksspektakel te garanderen en trok al meer dan 500.000 toeschouwers op een jaar tijd.