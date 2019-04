Dit zijn de meest teleurstellende toeristische attracties

Ga je op reis, dan zijn er altijd wel een aantal toeristische attracties die je volgens de reisgidsen “gezien moet hebben”. We denken spontaan aan de Eiffeltoren, het Colosseum en London Eye. Helaas vallen die must-sees in de praktijk nogal tegen. Vliegmaatschappij easyJet vroeg aan 2.000 Britten wat volgens hen de meest overschatte toeristische attracties zijn.

Vaak zijn het tijdens het reizen niet de toeristische hoogtepunten, maar de meer verborgen pareltjes die je het meeste bijblijven. Je hebt daarbij geen verwachtingen en kan dus ook niet teleurgesteld worden. Wat de grote trekpleisters betreft, ligt dat wel wat anders. Ze worden zo hard de hemel ingeprezen dat ze haast onmogelijk aan die verwachtingen kunnen voldoen. Dat blijkt ook uit het lijstje dat het onderzoek van easyJet opleverde.

De meest teleurstellende must-sees

Mona Lisa, Parijs Checkpoint Charlie, Berlijn, Manneken Pis, Brussel Moulin Rouge, Parijs Kleine Zeemeermin, Kopenhagen Eiffeltoren, Parijs Spaanse Trappen, Rome Trevifontein, Rome Louvre, Parijs Schuine toren van Pisa, Pisa

Deze plekken zijn wel een bezoekje waard







Gelukkig zijn er ook nog plekjes of bezienswaardigheden die worden onderschat. De 2.000 ondervraagden waren vooral onder de indruk van het Noorderlicht en dan met name in IJsland. Daarnaast vonden de toeristen hun geluk aan het Italiaanse Comomeer en op het Griekse eiland Santorini. Verder vonden ze onder andere de Zwitserse Alpen, het roze strand Elafonissi in Griekenland, de Cinque Terre in Italiƫ en de Nederlandse tulpenvelden een bezoekje waard.

Instagram als leidraad

Opvallend is ook het belang dat de deelnemers hechten aan de Instagrammability van hun vakantiebestemming. Voor maar liefst 32% van hen was dat een absolute prioriteit. Meer dan de helft, 55% om precies te zijn, maakt bovendien gebruik van Instagram om inspiratie op te doen en informatie bijeen te sprokkelen. Het mag dan ook niet verbazen dat roze Griekse stranden en de Cinque Terre het goed doen. Likes gegarandeerd.