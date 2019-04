Deze drie planten overleven in een donker hoekje

Heb je een huis, dan heb je sowieso enkele donkere hoekjes die gevuld moeten worden. Dat kan nogal een uitdaging vormen. Wat doe je ermee? Slechts weinig dingen komen tot hun recht zonder licht. En planten zijn al helemaal geen optie, toch? Wel, deze drie planten doen het zelfs op duistere plaatsen goed én zijn een upgrade voor je interieur.

ZZ plant

De ZZ plant, of Zamioculcas Zamiifolia voor de kenners, is een prachtige eye-catcher voor je interieur. Bovendien is de plant ideaal voor mensen met niet zo groene vingers. Ze doet het goed op donkere plaatsen en kan zelfs tegen de nodige portie verwaarlozing. Daardoor is de plant ook perfect als je vaak op vakantie gaat en je groene kameraden dus op onregelmatige basis water geeft.







Pothos

Dit is zonder twijfel een van de makkelijkste planten die je in huis kan halen. Keuken, salon, badkamer of bureau: de Pothos doet het overal goed. Vermijd sowieso direct zonlicht of plaats de plant op een (bijna) donkere plek. Water geven doe je pas wanneer de grond een beetje is uitgedroogd. Er zijn verschillende variëteiten beschikbaar en de kleuren gaan van diepgroen tot zilver. De Pothos is een hangplant, dus ze gedijt perfect op een plankje aan de muur.

Venushaar

Venushaar behoort tot de familie van de varens, die het goed doen op donkere, vochtige plekken. Perfect dus als je nog op zoek bent naar wat groen om je badkamer op te fleuren. Zet de plant vooral niet in de zon, want dat verschrompelen de bladeren vrijwel meteen. Venushaar vergt wel wat extra aandacht bij het water geven: gewoon begieten volstaat niet. Dompel de kluit van de plant in plaats daarvan regelmatig onder in regenwater of ontkalkt leidingwater en je venushaar zal in topvorm blijven.