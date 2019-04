Om frisse ideeën een duwtje in de rug te geven organiseert Bizidee elke maand de ideeënwedstrijd ‘Pop Poll’. Jurgen Verbist (24) en zijn vier vrienden wonnen de editie van maart met BoozeBalls, een start-up die cocktail-tapas serveert.

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

«Mijn vriend is een barman en we wilden een start-up rond cocktails beginnen. Na een grondige brainstorm, het voordeel van zo’n groot team, bedachten we dat mensen graag verschillende cocktails proeven zonder telkens een heel glas te betalen. BoozeBalls vangt een cocktail in een membraan en dat balletje bijt je stuk om het drankje te proeven.»

BoozeBalls is een schoolproject, gaan jullie ermee verder?







«Ja, we wachten momenteel op de vergunning, maar we kunnen niet wachten om erin te vliegen! Eerst willen we onze cocktail-tapas aan huis leveren, maar we dromen al van een eigen foodtruck.»

Zijn er veel jongeren die een eigen onderneming starten?

«Ja, toch wel. Het leeft onder studenten. Ook een studentenvereniging leiden vind ik een vorm van ondernemen.»

Ook een goed idee? Doe mee aan de Pop Poll van Bizidee. Wie weet win je een prijzenpakket ter waarde van 4.000 euro.

