In team: Sport Vlaanderen

« Samen sporten met collega’s

heeft alleen maar voordelen»

De heilzame effecten van fitte en sportieve werknemers zijn welbekend: ze zijn gezonder en zorgen voor een dynamische uitstraling van de onderneming. Als collega’s samen sporten, bevordert dat bovendien de teamspirit en leren ze elkaar beter en op een andere manier kennen. Redenen genoeg dus om als bedrijf hiermee aan de slag te gaan.

«De mogelijkheden om te sporten en bewegen op het werk zijn eigenlijk onbeperkt», zegt Kaat Van Cauwenbergh, projectverantwoordelijke ‘Sport op het Werk’ bij Sport Vlaanderen. «Zo kan je tijdens de middag samen sporten, korte ‘actieve’ pauzes inlassen en dynamisch kantoormeubilair voorzien om het zitgedrag bij werknemers te verminderen.»

Ook met het bedrijf op sportieve teambuilding gaan behoort tot de mogelijkheden. En dan ben je bij Sport Vlaanderen, dat 14 sportcentra verspreid over heel Vlaanderen uitbaat, aan het juiste adres. Ieder centrum heeft bovendien een specifiek karakter met een verschillend aanbod per locatie. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, namelijk een breed scala aan mogelijke activiteiten. Denk hierbij aan teambuildingproeven, zeilen, kano en kajak of andere watersporten, het hoogtouwenparcours en zelfs sportieve Virtual Reality-applicaties. «We hebben voor elke periode van het jaar een ruim aanbod», verduidelijkt Van Cauwenbergh.

«Dit maakt het voor bedrijven zeker interessant om eens een bedrijfssportdag in een van onze centra te voorzien. We werken zeer klantgericht en stellen voor elke onderneming een pakket op maat samen», klinkt het. En dat maatwerk mag je echt letterlijk nemen. «We bekijken de behoefte die de onderneming heeft en zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen, ook de minder sportieven. Het gaat tenslotte om samen aan activiteiten deel te nemen en op het einde van dag met een flinke dosis ‘good vibes’ terug huiswaarts te keren. Onze activiteiten worden bovendien steeds begeleid door gediplomeerde lesgevers. Kwaliteit bieden is ons streefdoel.»

«We hebben al heel wat bedrijven over de vloer gehad voor een sportieve teambuildingsdag. De reacties zijn altijd zeer positief. Het doet dan ook plezier een steentje te kunnen bijdragen aan wat meer ‘Happiness op het werk’ en een glimlach te toveren op de gezichten van de deelnemers. Ik kan het dan ook alleen maar aanmoedigen», besluit Van Cauwenbergh.

Patricia Ledoux

Management Assistant Siemens Industry Software nv







«Jaarlijks organiseren wij een teambuildingactiviteit voor onze werknemers. Dit jaar kozen we voor een sportdag in het Sport Vlaanderen centrum Oordegem. Dat was een schot in de roos! Samen hockeyen, badmintonnen, volleyballen en zelfs trampoline springen heeft onze collegialiteit een boost gegeven. Dat moeten we meer doen.»

Tim Linsen

Voorzitter personeelskring

gemeente / OCMW Zemst

«Voor onze teambuilding trokken we naar het Sport Vlaanderen centrum Hofstade in Zemst. Het sportief pakket was ter land, ter water of in de lucht, met ondere andere het hoogtouwenparcours dat op het programma stond. Dit domein heeft echt eindeloze mogelijkheden om er een actieve en/of recreatieve dag te beleven in een prachtige groene omgeving.»

Christel Van Doren

Managing Partner Format+

«De locatie gaf ons de drie elementen water, aarde en lucht. Het vierde element, vuur, werd opgewekt door het enthousiasme van onze deelnemers.»

Wil ook jij samen met je collega’s op sportieve teambuilding? Neem dan contact op met Bert Van Nerum van de afdeling infrastructuur van Sport Vlaanderen – 02/209 45 83 of ontdek alle mogelijkheden op www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra. #Sportersbelevenmeer