WK snooker – Judd Trump voorbij Ding Junhui naar kwartfinales

Judd Trump (WS-7) heeft zich maandag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 29-jarige Engelsman, na de verrassende uitschakeling van Ronnie O’Sullivan (WS-1) één van de topfavorieten voor de wereldtitel, nam met 13-9 de maat van de Chinees Ding Junhui (WS-10). Ding had in de tweede sessie een 5-3 achterstand in een 7-9 voorsprong omgebogen, maar in de slotsessie schakelde Trump een versnelling hoger. Met onder meer breaks van 93, 79, 54 en 103 won “The Ace in The Pack” zes frames op rij. Ding haalde niet meer het niveau van de tweede sessie, maar elke steek die hij liet vallen, werd ook genadeloos afgestraft.

“Voor het eerst dit toernooi speelde ik echt goed”, reageerde Trump. “Dat dat dan ook onder druk gebeurde, geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi. Ik ben blij dat ik er nog bij ben. Zoals ik tot nu speelde, had ik er al makkelijk uit kunnen liggen.”

In de kwartfinales (best of 25) treft Trump de Schot Stepen Maguire (WS-15). Die plaatste zich eerder deze week ternauwernood met 13-12 ten koste van James Cahill, de amateur die O’Sullivan in de eerste ronde uit het toernooi wipte.

bron: Belga