Wisselend bewolkte maandag

Vanmiddag is het afwisselend bewolkt en zonnig met geleidelijk aan stapelwolken. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. De bewolking neemt in heel het land toe vanavond en vannacht, met mogelijk een plaatselijke bui en minima tussen 5 en 9 graden. Dat meldt het KMI. Vanmiddag begint zonnig met geleidelijk aan meer bewolking, tot halfbewolkt op het einde van de namiddag. Aan de kust blijft het zonnig. In de nacht van maandag op dinsdag valt er mogelijk wat regen, en verwacht het KMI een zwakke tot matige noordenwind.

Morgenochtend kan er lokaal nevel of een mistbank hangen, daarna blijft het droog en is het bewolkt tot betrokken. Vanaf de middag klaart het op, aan zee halen we maxima van 12 graden, tot 17 of 18 graden in de Kempen. Dinsdagavond en -nacht blijft het droog met wisselende bewolking, en weer kans op nevel of mist op het einde van de nacht, met minima tussen 3 en 7 graden.







Op 1 mei worden na de mistbanken in de ochtend stapelwolken verwacht. Voorts blijft het droog bij maxima van 16 graden in het centrum van het land.

Donderdag begint zwaarbewolkt met wat regen, in de namiddag klaart het op vanaf de kust. De maxima dalen tot 14 graden.

Vrijdag wordt nog koeler, met maxima rond 11 graden in het centrum van het land, en het wordt bewolkt met enkele buien. Bovendien staat er een onaangename tot vrij krachtige noordwestenwind.

Zaterdag verloopt wisselvallig met af en toe opklaringen. Er vallen regelmatig fikse buien met lokaal stofhagel of een donderslag. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Zondag wordt ook wisselend bewolkt met lokaal nog een bui, en maxima om en bij de 12 graden.

bron: Belga