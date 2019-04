“Voeren van gelijkeonderwijskansenbeleid moet prioriteit blijven”

Het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid moet een prioriteit blijven. Dat concludeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit het onderzoek van Ides Nicaise en Emilie Franck (KU Leuven), dat leert dat de schoolprestaties van leerlingen in sterke mate bepaald worden door hun sociale positie, maar ook door de school waar ze terechtkomen. Voor hun onderzoek baseerden Nicaise en Franck zich op de resultaten van Vlaamse 15-jarigen op de internationale Pisa-test voor wiskunde en lezen tussen 2003 en 2015. Ze besluiten onder meer dat een kansarme leerling op een college op de wiskundetest zowat 150 punten meer haalt dan een gegoede leerling op een concentratieschool. Die voorsprong correspondeert met ongeveer vier leerjaren.

Het voeren van een gelijkeonderwijskansenbeleid moet een prioriteit blijven, besluit Crevits. Het zijn volgens haar de ‘compensatiefinanciering’, een begrip dat betrekking heeft op alle financiële maatregelen in functie van gelijkeonderwijskansen, en de grondige modernisering van het secundair onderwijs die er mee voor kunnen zorgen dat Vlaanderen steeds meer “kansrijke” scholen krijgt. “Zo kunnen we elke leerling laten excelleren, ongeacht waar deze woont of schoolloopt. Mijn oproep tot het versterken van het kwaliteitsbeleid van de scholen betekent ook dat scholen op een professionele en transparante manier met deze middelen omgaan”, zegt Crevits. Ze haalt tegelijk het nieuwe inschrijvingsdecreet aan dat een betere sociale mix voor ogen heeft.







De minister onthoudt uit het onderzoek ook het belang van de kennis van het Nederlands. “Aanvullend bij de acties rond begrijpend lezen vraag ik dat de volgende Vlaamse regering inzet op een taalturbo per school met een taalcoach die het taalbeleid stroomlijnt, goede praktijken deelt met leerkrachten, leerlingen en ook hun ouders hiermee versterkt.”

Crevits hoopt ook dat de volgende legislatuur “de legislatuur van de allerkleinsten” wordt. “Het gelijkschakelen van de werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs vanaf volgend schooljaar is alvast een stap in de goede richting, daarnaast moet voor CD&V ook het aantal kinderverzorgers verdrievoudigd worden. Zo zorgen we dat elke leerling van jongs af aan de beste kansen krijgt om zijn of schoolloopbaan uit te bouwen.”

Tot slot wijst ze op het belang van sterke leerkrachten en de inhoudelijk “versterkte” lerarenopleiding, die volgend academiejaar van start gaat. De nieuwe cao zal bovendien voor tal van betere arbeidsvoorwaarden zorgen, waarbij er ook aanvangsbegeleiding komt voor de startende leerkracht, aldus Crevits.

bron: Belga