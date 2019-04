Vier internationale mediagroepen lanceren Turks YouTube-kanaal

Vier internationale mediabedrijven hebben vandaag het Turks gesproken YouTube-kanaal +90 gelanceerd. Dat refereert naar de internationale belcode van Turkije. Deutsche Welle, France24, Voice of America en de BBC willen met het nieuwe kanaal Turkse consumenten en iedereen die Turks spreekt op de hoogte houden van alle Turkse sociaal-politieke kwesties. De vier mediagroepen maken zich sterk dat het YouTube-kanaal “onafhankelijke content” zal produceren. Dat gebeurt bij Deutsche Welle in Berlijn en elke week zouden er drie nieuwe video’s gemaakt worden. “We hebben allemaal vastgesteld dat er een gebrek aan communicatie is tussen Turkije en onze landen”, legt Peter Limbourg van Deutsche Welle uit. “Populisme en nationalisme vieren hoogtij in Turkije en de persvrijheid is er in gevaar.”

Sinds de poging tot staatsgreep in 2016 hebben de Turkse autoriteiten tientallen journalisten opgepakt en opgesloten. Sinds april 2017 is de toegang tot de internetencyclopedie Wikipedia geblokkeerd. “We zullen er wellicht niet in slagen om alle kritische stemmen te vervangen die verloren zijn gegaan, maar we hopen wel een groot aantal diverse meningen aan bod te laten komen”, benadrukt Limbourg.







bron: Belga