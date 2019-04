Trump deed al tienduizend onjuiste uitspraken als president

Donald Trump heeft al meer dan 10.000 onjuiste of misleidende beweringen gedaan sinds hij iets meer dan twee jaar geleden president van de Verenigde Staten werd. Dat blijkt vandaag uit een telling van de factcheckers van de krant Washington Post. Washington Post houdt al sinds het begin van Trumps ambtstermijn bij hoe vaak de president overgaat tot een uitspraak die onwaar of misleidend is. Uit die telling blijkt dat Trump afgelopen vrijdag de kaap van de tienduizend foutieve uitspraken heeft bereikt, zo wordt vandaag meegedeeld.

Volgens die krant bezondigt Trump zich bovendien steeds vaker aan foute beweringen. Hij deed er 601 dagen over om de kaap van de 5.000 te bereiken, wat neerkomt op een ritme van acht feitelijke onjuistheden per dag. Maar daarna had hij nauwelijks 226 dagen nodig om dat aantal te verdubbelen. Dat betekent dat in die zeven maanden durende periode gemiddeld 22 keer per dag een onjuiste of misleidende bewering van Trump werd opgemerkt.







Dat hogere tempo is onder meer een gevolg van enkele grote campagnebijeenkomsten die Trump hield in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van november. Maar ook enkele recente mediaoptredens dragen volgens de krant bij aan de “tsunami van onwaarheden”. Afgelopen donderdag, tijdens een interview door de conservatieve zender Fox News, werd de waarheid nog 45 keer geweld aangedaan.

De factcheckers van Washington houden zich al enkele jaren bezig met het controleren van publieke verklaringen. De krant deelt ook “pinokkio’s” uit, die aangeven in welke mate een uitspraak fout is. De grootste onwaarheden krijgen daarbij vier pinokkio’s.

Speciaal voor Trump werd eind vorig jaar nog een nieuwe categorie ingevoerd: de “bodemloze pinokkio”. Die wordt toegekend voor uitspraken met drie of vier pinokkio’s, die minstens twintig keer werden herhaald. Intussen werden al 21 bodemloze pinokkio’s toegekend aan de president.

In februari had Trump tijdens een bijeenkomst in El Paso (Texas) factcheckers nog omschreven als “enkele van de meest oneerlijke mensen in de media”. Of voor die uitspraak pinokkio’s werden uitgedeeld, is niet meteen duidelijk.

bron: Belga