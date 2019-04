Puigdemont mag Canada niet in

De Canadese autoriteiten hebben voormalig Catalaans president in ballingschap, Carles Puigdemont, de toegang tot het land geweigerd. Dat zegt een nationalistische organisatie uit Quebec, die hem had uitgenodigd voor een rondleiding door de Franstalige provincie.

De Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), die zich inzet voor de promotie van de Franse taal en cultuur, evenals voor de onafhankelijkheid van Quebec, zei het besluit van Ottawa om Puigdemont niet binnen te laten “absoluut schandelijk” te vinden.

“Canada treedt opnieuw op als medeplichtige van het Spaanse autoritarisme”, zei voorzitter Maxime Laporte van de SSJB in een verklaring. Hij voegde daar aan toe dat een advocaat ingehuurd door Puigdemont de beslissing zal betwisten voor het gerecht.







“We zullen alles in het werk stellen om Puigdemont hier te laten spreken”, zei Laporte. “We eisen dat Ottawa onmiddellijk haar positie herziet.”

Puigdemont, die momenteel in ballingschap in Brussel leeft, had begin april moeten starten aan zijn rondreis door Quebec. Dagen voor zijn geplande vertrek kreeg hij echter en e-mail van de Canadese autoriteiten om hem te informeren dat zijn elektronische Reistoestemming (eTA) was ingetrokken.

Een woordvoerder van de federale minister van Immigratie zei dat de medewerkers van immigratie een beslissing nemen op basis van de informatie die door de aanvrager is verstrekt, maar dat ze geen commentaar kunnen geven over individuele gevallen om privacyredenen.

bron: Belga