Oegandese opposant Bobi Wine opnieuw opgepakt

De Oegandese zanger en oppositielid Bobi Wine is opgepakt terwijl hij onderweg was om een verklaring te doen bij de politie. Dat blijkt vandaag uit een mededeling van de politie. Wine is beschuldigd van het organiseren van een illegale openbare vergadering en wordt vastgehouden op het politiebureau van Naggalama, ongeveer 30 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kampala.

Wine – wiens echte naam Robert Kyagulanyi is – staat onder huisarrest sinds paasmaandag, toen de politie hem ervan weerhield een muziekconcert te organiseren. De 37-jarige, die al heeft laten weten dat kandidaat is voor het presidentschap bij de verkiezingen van 2021, heeft sindsdien opgeroepen tot massale protesten.







De zanger, die erg actief is op sociale media en veel jonge volgers heeft, is een doorn in het oog geworden van de Oegandese president Yoweri Museveni, die al meer dan 30 jaar het land regeert.

De rapper haalde de internationale krantenkoppen na een arrestatie vorig jaar, nadat hij had gezegd dat hij in gevangenschap was gemarteld. De regering ontkent dat.

bron: Belga