Mechelen maakt zich op voor bekerfinale

De stad Mechelen en de supporters van KV Mechelen maken zich klaar voor de bekerfinale woensdag tegen AA Gent. Om half drie wordt de finale gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, maar wie geen ticket kon bemachtigen kan de wedstrijd ook volgen in het AFAS-stadion, waar grote schermen worden opgesteld. Naast eventuele bekerwinst wordt woensdag ook de kampioenentitel in 1B gevierd. Zo’n 21.000 fans zullen de wedstrijd woensdag in Brussel volgen. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur opent het AFAS-fandorp er zijn deuren, om 14.30 uur start de wedstrijd. Wie niet naar Brussel afzakt, kan de wedstrijd ook in Mechelen volgen. Achter de kazerne worden grote schermen geplaatst en wordt een mini-fandorp ingericht.

Het stadsbestuur ontvangt de spelers en staff na de wedstrijd voor een balkonscène op de Grote Markt. “Winst of verlies, in Mechelen wordt sowieso gevierd”, laat burgemeester Bart Somers optekenen. Hoewel hij geen grote voetbalsupporter is, zakt Somers wel naar Brussel af om de wedstrijd live bij te wonen. De spelers worden tussen 19.00 en 20.00 uur in Mechelen verwacht. Vanuit het centrum gaan ze in stoet naar het AFAS-stadion, waar het feest verdergezet wordt.







Zowel aan het stadion als in de binnenstad zal de politie aanwezig zijn, maar hoeveel manschappen worden ingezet wordt niet gecommuniceerd. “Wij maken voor beide evenementen, in het stadion en op de Grote Markt, een risicoanalyse”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De politie zal dus zichtbaar en niet-zichtbaar aanwezig zijn.”

Iedereen is welkom, ook supporters van andere clubs, maar de politie vraagt hen niemand te provoceren. “Vlaggen of t-shirts van andere clubs worden niet verboden maar we hopen wel dat iedereen het rustig houdt”, klinkt het nog.

bron: Belga