Kvitova nadert op nummer 1 Osaka

Petra Kvitova stijgt vandaag van de derde naar de tweede plaats op de WTA-ranking. De Tsjechische won het toernooi van Stuttgart en heeft de nummer 1 Naomi Osaka in het vizier. Die laatste gaf door buikspierproblemen forfait voor haar halve finale. Het verschil tussen de twee bedraagt slechts 136 punten. Simona Halep zakt een positie naar nummer drie. De Duitse Angelique wipt over de Tsjechische Karolina Pliskova naar de vierde plaats.

Elise Mertens behoudt de achttiende stek. Verder in het klassement volgen Alison Van Uytvanck (52e, -1) en Kirsten Flipkens (59e).







Greet Minnen ziet haar tweede ronde in Stuttgart vertaald in 38 plaatsen winst. De 21-jarige Limburgse staat 154e, in het spoor van Yanina Wickmayer (147e, -8). Ysaline Bonaventure is de Belgische nummer vier op plaats 122.

