Hugo Broos en KV Oostende zetten samenwerking stop

KV Oostende en zijn sportief directeur Hugo Broos hebben besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Dat maakte de club vandaag bekend. Franky Van der Elst neemt Broos’ taken als coach tot het einde van het seizoen over. Oostende maakt onder leiding van voorzitter Frank Dierckens werk van de herstructurering van zijn sportieve cel. Broos ziet daarin voor zichzelf niet langer een rol weggelegd en wil, in het belang van de toekomstige werking, niet vasthouden aan zijn functie als technisch en sportief directeur. “We stellen vast dat beide partijen een andere visie hebben op het sportieve beleid en dan moeten we gewoon als volwassen mensen eerlijk zijn met elkaar”, klinkt het. De 67-jarige Broos werd op 1 maart 2018 voorgesteld als sportief directeur bij Oostende. Nadat Gert Verheyen begin vorige maand opstapte, werd Broos ook trainer ad interim.

bron: Belga