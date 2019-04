Greenpeace-activisten beklimmen boorplatform in Noorwegen

Vier activisten van de milieuvereniging Greenpeace zijn vandaag op een boorplatform geklommen in het noorden van Noorwegen. Daarmee protesteren ze tegen de plannen om een testboring uit te voeren in Arctisch gebied. Het platform West Hercules lag aangemeerd nabij Hammerfest, waar het werd klaargemaakt voor booroperaties in de Barentszzee. “Naar olie boren in het noordpoolgebied, terwijl dat gebied sneller dan ooit smelt, is waanzin”, zei Frode Pleym, hoofd van Greenpeace Noorwegen. Ook Haldis Tjeldflaat Helle van de Noorse milieuvereniging Nature and Youth was aanwezig.

Greenpeace hield al meerdere protesten tegen testboringen in het water van het noordpoolgebied. Het Noorse staatsenergiebedrijf Equinor zei in open water te zullen boren, ver weg van de ijsgrens in de Barentszzee. Daar zou het opruimen van mogelijke olielekken moeilijk zijn.







bron: Belga