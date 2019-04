Bevelhebber van gevangenis in Guantanamo uit functie ontslagen

De commandant van de gevangenis in Guantanamo, admiraal John Ring, werd van zijn taken ontheven vanwege een “gebrek aan vertrouwen in zijn vaardigheid om te bevelen”. Dat heeft Defensie in Washington vandaag meegedeeld. De beslissing werd op 27 april genomen. Admiraal Ring werd vervangen door zijn adjunct, generaal John Hussey, schreef het Amerikaanse militaire commando voor Latijns-Amerika in een verklaring, zonder verdere details over de redenen voor dit ontslag. “Deze verandering aan de top zal geen onderbreking betekenen voor de veiligheid en de menselijkheid van de juridische zorg en de voogdij over de gevangenen in Guantanamo”. Ring, die in 2018 werd benoemd als commandant van de gezamenlijke taskforce die het detentiecentrum in het zuidoosten van Cuba beheert, kreeg veel kritiek en zou eigenlijk medio juni zijn post moeten verlaten.

Hij werd ontslagen na een onderzoek van een maand, vertelde een militaire woordvoerder aan de New York Times. Sinds zijn aankomst had admiraal Ring gepleit voor de renovatie van het detentiecentrum, waar 40 gevangenen van 37 tot 71 jaar oud verblijven, om de omstandigheden voor oudere gevangenen aan te passen die daar waarschijnlijk de rest van hun dagen zullen slijten.







De 1800 soldaten die de gevangenis runnen, van de bewakers over de keukens tot de patrouilles van de maritieme bewaking, zijn ook met tevelen om te worden gehuisvest in verouderde, soms totaal vervallen barakken.

Guantanamo opende zijn deuren in 2002 en bracht er kort na de arrestatie van de eerste jihadisten als onderdeel van de Amerikaanse interventie in Afghanistan en als reactie op de aanslagen van 9/11 tot 780 gevangenen onder. De gevangenis heeft sinds 2008 geen nieuwe gevangenen meer gekregen, maar in januari 2018 ondertekende president Donald Trump een decreet, waarmee hij de intentie had om er nieuwe gevangenen naartoe te sturen.

In oktober 2018 verklaarde admiraal Ring dat de gevangenis nog 25 jaar zou open blijven. Het merendeel van de gedetineerden in Guantanamo is nooit aangeklaagd of berecht.

Bron: Belga