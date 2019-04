Belgische Leeuw – Mehdi Carcela volgt zichzelf op als Belgische Leeuw

Mehdi Carcela is maandagavond in het Birmingham Palace in Anderlecht uitgeroepen tot winnaar van de Belgische Leeuw. Carcela kreeg de trofee uit handen van Brussels staatssecretaris Fadila Laanan (PS). De Belgische Marokkaan bleef in de tiende editie van de trofee voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Jupiler Pro League Tunesiërs Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Dylan Bronn (AA Gent) voor. Harbaoui is momenteel topschutter in de Jupiler Pro League met 23 treffers en ontving wel een prijs als beste schutter. Carcela kende bij Standard een eerder wisselvallig seizoen. De hoogvorm die hij vorig seizoen in Play-off 1 etaleerde, haalde hij deze jaargang niet. Maar met vier goals en zeven assists in de reguliere competitie bleef de 29-jarige Luikenaar bepalend. In Play-off 1 kon hij de laatste weken nog niet scoren of een doelpunt aanbrengen. Zijn coach, Michel Preud’homme, zette Carcela vrijdag op bezoek bij Antwerp (2-1) een eerste keer op de bank. Diverse media meldden de voorbije dagen dat Standard zijn sterspeler komende zomer weinig in de weg zou leggen. Een transfer lijkt dan ook tot de mogelijkheid te behoren.

Carcela won de Belgische Leeuw eerder in 2015 en 2018. In januari werd hij na Hans Vanaken (Club Brugge) ook tweede in de verkiezing van de Gouden Schoen.

De prijs voor de beste vrouwelijke speelster ging naar Sakina Ouzraoui (Anderlecht). De futsaller van het jaar werd Brahim El Jomail (Lart Brussel).

bron: Belga