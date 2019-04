Belgische Leeuw – Marouane Fellaini is opnieuw beste Belg met Maghrebijnse roots in het buitenland

Marouane Fellaini is maandagavond op het Gala van de Belgische Leeuw opnieuw verkozen tot beste Belg met Maghrebijnse roots in het buitenland. De voormalige Rode Duivel, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Manchester United naar het Chinese Shandong Luneng, won de trofee al voor het vierde jaar op rij. Hij haalde het voor Nacer Chadli (Monaco) en Sofian Kiyine (Chievo). Het seizoen 2018-2019 werd een turbulente jaargang voor Fellaini. De 31-jarige middenvelder sloeg eind januari na 5,5 jaar dienstverband de deur achter zich dicht op Old Trafford. Fellaini richtte zijn blik naar China en tekende een overeenkomst tot eind 2021 bij Shandong Luneng. Hij paste zich meteen goed aan en scoorde tot dusver twee maal in negen optredens voor de huidige nummer vijf van de Chinese Super League.

Fellaini zette na zijn overstap naar China ook een punt achter zijn interlandcarrière. “Big Fella” blijft zo steken op 87 caps, waarin hij achttien keer scoorde. Hij was met de Rode Duivels aanwezig op de WK’s van 2014 en 2018 en het EK van 2016.

bron: Belga